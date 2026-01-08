anziana truffata da falsi idraulici via tutti i gioielli di una vita

Un’anziana di 77 anni è stata vittima di una truffa messa in atto da falsi idraulici, che si sono presentati con l’inganno e hanno portato via i suoi gioielli. L’intervento, presentato come urgente e indispensabile, si è svolto in via Galvani, nel quartiere Oltresempione. Questo episodio si inserisce in un modello di truffe ricorrente, che spesso coinvolgono anziani vulnerabili e approfittano della loro fiducia.

Solito schema, solito inganno che ha come vittime inconsapevoli gli anziani del territorio: si è concluso con la truffa ai danni di una donna di 77 anni l’intervento, ovviamente “urgente e improrogabile”, di due falsi idraulici che hanno suonato alla porta di un’abitazione in via Galvani, nel quartiere Oltresempione, per portare a termine il loro colpo. L’episodio è accaduto sabato scorso, 3 gennaio, nelle ore della mattina: i due truffatori si sono presentati alla porta della donna fingendosi idraulici e millantando un improrogabile intervento di controllo alla caldaia dell’abitazione. La 77enne si è fatta convincere dalla parlantina dei due, vero e proprio momento chiave della truffa, ha fatto entrare i due uomini permettendo così che andasse in scena il solito spettacolo: uno dei due falsi idraulici, infatti, ha detto alla donna che sarebbe stato necessario mettere tutti i gioielli conservati nell’abitazione all’interno di un sacchetto, per proteggerli da non si sa bene cosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

