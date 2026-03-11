Venticinque paesi hanno deciso di bloccare i fondi destinati alla Russia, mentre l’Unione Europea ha annunciato un taglio delle risorse. Nel frattempo, la Biennale di Venezia si trova coinvolta in una disputa diplomatica che mette a rischio il suo sostegno economico e la sua immagine pubblica. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli sui motivi di questa decisione.

La Biennale di Venezia si trova al centro di una tempesta diplomatica che minaccia il suo futuro finanziario e la sua reputazione internazionale. Ventidue governi europei hanno unito le forze per bloccare la partecipazione russa alla prossima mostra d’arte, mentre Bruxelles ha messo in atto la leva dei fondi pubblici come strumento di pressione immediata. L’Unione Europea ha reso noto che qualsiasi tentativo della Fondazione di procedere con l’apertura del padiglione russo comporterà conseguenze dirette sui finanziamenti statali. La decisione riguarda la 61esima Esposizione Internazionale d’Arte prevista per maggio prossimo a Venezia. La minaccia finanziaria e la reazione istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 22 Paesi bloccano la Russia: l’Ue taglia i fondi

Articoli correlati

Leggi anche: Biennale, 22 Paesi europei: no alla Russia. L'Ue: «Basta fondi»

Biennale, 22 Paesi contro la Russia: lettera di protesta dopo l'ok della Fondazione. L'Ue: «Basta fondi»VENEZIA - No alla partecipazione della Russia alla Biennale d'Arte di Venezia 2026.

Approfondimenti e contenuti su Paesi bloccano

Discussioni sull' argomento Iran, Trump: Operazioni vanno bene, guerra quasi finita. Ora mondo è più sicuro; Russia, Israele e Qatar alla Biennale 2026, Venezia si conferma l'Onu delle arti; Mestre, toro esce dal furgone che trasporta animali e corre in tangenziale: camionista-eroe lo blocca e lo porta al distributore; Maxi tamponamento nel tratto maledetto della A4: 4 auto bloccano l'autostrada, traffico in tilt.

BUONE NOTIZIE: DUE FARMACI BLOCCANO IL MELANOMA METASTATICO Fino a quindi anni fa, il melanoma a uno stadio avanzato aveva una prognosi nefasta: solo un paziente su venti sopravviveva fino a cinque anni e l'aspettativa di vita me facebook

#Autisti da #Tagikistan e #Uzbekistan bloccano i #camion nei porti olandesi: mesi senza stipendio, anni in cabina #trasporto #merce #strada x.com