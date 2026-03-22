Due donne morte investite a Napoli fermato il conducente | ubriaco e forse sotto effetto di stupefacenti
Nella serata di oggi, in un tragico incidente stradale due donne hanno perso la vita a seguito di un violento investimento avvenuto in Corso Garibaldi (altezza Porta Nolana). Sul posto carabinieri. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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