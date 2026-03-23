Donne e musica Maggie Lorelli alla società Mendelssohn di Berlino

Roma, 23 mar. (askanews) – Il 28 marzo, la pianista e autrice Maggie S. Lorelli si esibirà nella prestigiosa Società Mendelssohn di Berlino col suo progetto Femminile Musicale – The Soul of Women dedicato alla valorizzazione delle opere musicali delle compositrici di diverse epoche storiche, da Fanny Mendelssohn e Clara Schumann alle contemporanee come Liana Alexandra e Gaby Kapps. Il progetto si pone in un’ottica di parità di genere valorizzando la creatività di artiste che sono state ostacolate nell’esercizio della professione musicale proprio in quanto donne. Lorelli, quante sono le compositrici donne di cui abbiamo perso le tracce? “Credo sia impossibile quantificare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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