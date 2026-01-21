Da Beethoven alla musica Klezmer passando per Mendelssohn e Rossini | concerto del Trio Mistral

Domenica 25 gennaio alle ore 18, l’Associazione “Le voci dell’Arte” di Brindisi inaugura la seconda parte della stagione concertistica con il concerto del Trio Mistral. Un evento che attraversa diverse tradizioni musicali, da Beethoven alla musica Klezmer, passando per Mendelssohn e Rossini. Un’occasione per ascoltare interpretazioni di qualità in un contesto musicale vario e ricco di suggestioni.

Domenica 25 gennaio alle ore 18 si inaugura la seconda parte della stagione concertistica dell’Associazione “Le voci dell’Arte” di Brindisi. Sul palco dell’Auditorium Santa – Spazio culturale a esibirsi sarà il Trio Mistral costituito da Antonio Puglia – Clarinetto, Fabio De Leonardis –.🔗 Leggi su Brindisireport.it

