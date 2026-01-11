Ferrara Musica si esibisce il Trio Phaeton con le musiche di Haydn Mendelssohn e Dvo?ák

Ferrara Musica presenta il Trio Phaeton, che eseguirà composizioni di Haydn, Mendelssohn e Dvorák. L'appuntamento è previsto lunedì 12 alle 20 al Teatro Comunale Claudio Abbado, proseguendo la stagione dopo la pausa natalizia. Un’occasione per ascoltare musica classica di autorevoli compositori in un ambiente raffinato e accogliente.

