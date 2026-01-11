Ferrara Musica si esibisce il Trio Phaeton con le musiche di Haydn Mendelssohn e Dvo?ák
Ferrara Musica presenta il Trio Phaeton, che eseguirà composizioni di Haydn, Mendelssohn e Dvorák. L'appuntamento è previsto lunedì 12 alle 20 al Teatro Comunale Claudio Abbado, proseguendo la stagione dopo la pausa natalizia. Un’occasione per ascoltare musica classica di autorevoli compositori in un ambiente raffinato e accogliente.
Dopo la pausa delle vacanze natalizie, il Teatro Comunale Claudio Abbado prosegue la stagione lunedì 12 alle 20.30 con il Trio Phaeton, che propone un concerto con musiche di Haydn, Mendelssohn e Dvo?ák.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa formazione unisce tre artisti tedeschi di fama. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Ferrara Musica, il Trio Nebelmeer in concerto al Teatro Comunale con due capolavori di Beethoven
Leggi anche: Firenze, concerto a Careggi in Musica con le musiche Disney
Il Trio Phaeton in concerto a Ferrara Musica - Dopo la pausa delle vacanze natalizie e di inizio anno, la stagione di Ferrara Musica riprende il 12 gennaio alle 20,30 ... spettacoli.tiscali.it
Beethoven con il Trio Nebelmeer a Ferrara Musica - Dopo i recenti successi, in particolare quello della Chamber Orchestra of Europe diretta da Antonio Pappano, la stagione di Ferrara Musica prosegue il 26 novembre alle 20. ansa.it
Trio per pianoforte, oboe e fagotto. Prima nota nel segno di Poulenc - Continua la stagione 2025/2026 con un concerto di musica da camera, con la partecipazione di Leonardo Rongioletti come voce recitante. ilrestodelcarlino.it
Domani, alle 10.30, il giovane pianista si esibirà con un recital nella rassegna intitolata ‘Ferrara Musica’. Al Ridotto del teatro il concerto di Zhen Jie Ye che unisce virtuosismo, lirismo e profondità interpretativa. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.