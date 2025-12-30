Aurora Livoli è lei la donna trovata morta in un cortile a Milano | aveva 19 anni

È stata identificata come Aurora Livoli, una giovane donna di 19 anni originaria di Roma e residente nella provincia di Latina, trovata senza vita nel cortile di un condominio in via Paruta, Milano. La sua morte ha suscitato attenzione, ma al momento le circostanze non sono ancora chiare. Le autorità proseguono le indagini per ricostruire quanto accaduto e fare luce sulla vicenda.

