Donna De Paradiso canti gregoriani a Calci
La Corale Santa Cecilia di Calci presenta in prima rappresentazione assoluta “Donna De Paradiso” Oratorio Pasquale di Jacopone da Todi ovvero il racconto del pianto della vergine sotto la Croce. L'oratorio è un genere musicale eseguito in forma di concerto dove i personaggi raccontano un evento della sacralità con intermezzi musicali.Si sviluppò nella prima metà del 1600 e ad oggi rappresenta un importante testimonianza della storia della Musica e della cultura letteraria, entrambi ambiti di cui la Corale della Valgraziosa ha sempre promosso la divulgazione. Si alterneranno nella rappresentazione e secondo il racconto di Jacopone da Todi i seguenti personaggi: la Madonna, il Messaggero, Gesù Cristo e la Folla che ci rievocheranno gli episodi salienti di questo periodo quaresimale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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