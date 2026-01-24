Una relazione segnata da violenza e gelosia, con schiaffi, calci e parole offensive, ha profondamente alterato la vita di una donna. In un contesto ristretto come quello di una comunità piccola, le conseguenze di tali comportamenti si riflettono su ogni aspetto quotidiano. Questo scenario evidenzia l'impatto duraturo di relazioni tossiche, costringendo la vittima a modificare le proprie abitudini e a vivere in uno stato di costante tensione.

"Mesi molto difficili. Un anno intero, in verità. E’ stata costretta a cambiare abitudini di vita. In una comunità minuscola come quella in cui vive, magari, c’è un solo negozio. Così, solo per comprare un pacchetto di sigarette era costretta a recarsi a qualche chilometro di distanza per non incontrare l’ex che aveva denunciato. E spesso, per lo stesso motivo, andava fuori a fare la spesa accompagnata da amici. Ne ha risentito molto di questa situazione", sottolinea l’avvocato Leonardo Brogi. Che, insieme al collega di studio Domenico Perugini, ha preso a cuore il caso di una 36enne. La donna, residente nel sud senese, ha denunciato di essere stata maltrattata e picchiata dall’ormai ex compagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltratta la sua donna. Schiaffi, calci e offese. Scenate di gelosia

