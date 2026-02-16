Lorenzo de’ Medici e i Canti carnascialeschi il Carnevale come poesia civile | la Canzone delle Cicale

Lorenzo de’ Medici ha scritto la “Canzone delle Cicale” per animare le feste carnevalesche, che erano momenti di svago e di socializzazione a Firenze. Durante il Carnevale, le strade si riempivano di musica e di poesia, e questa canzone si faceva ascoltare tra le persone per rallegrare le giornate di festa. I Canti carnascialeschi, infatti, nacquero proprio per essere condivisi in gruppo, accompagnando le celebrazioni popolari del Quattrocento.

Nel panorama della letteratura italiana del Quattrocento i Canti carnascialeschi nascono principalmente per una fruizione collettiva legata alle celebrazioni del Carnevale fiorentino. In seguito alla figura di Lorenzo de' Medici la festa carnevalesca diviene spazio politico e poetico dove umanesimo e potere si incontrano. La Canzone delle Cicale è uno dei testi più rappresentativi di questo corpus utile a comprendere il valore simbolico e ideologico del Carnevale nella Firenze medicea. I Canti carnascialeschi, il Carnevale come spazio poetico e simbolico. Girolamo Macchietti detto Girolamo "Del Crocefissaio", Lorenzo il Magnifico, 1585 I Canti carnascialeschi nascono come componimenti destinati a essere cantati durante le sfilate dei carri allegorici che animavano le strade di Firenze nei giorni precedenti la Quaresima.