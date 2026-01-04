Accoltellata dal marito dopo una lite | donna lotta tra la vita e la morte

Nella mattinata di domenica 4 gennaio a Capriolo, nel Bresciano, una donna di 45 anni è stata ferita gravemente in un’aggressione da parte del marito, avvenuta dopo una lite familiare. Attualmente, la donna si trova in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte. La vicenda è sotto indagine delle autorità per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità.

Momenti di terrore nella mattinata di domenica 4 gennaio a Capriolo, nel Bresciano, dove una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita e lotta tra la vita e la morte, in seguito a un'aggressione avvenuta al termine di una lite familiare. L'episodio si è verificato in un contesto domestico e ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. La richiesta di aiuto. L'allarme è scattato intorno alle 9.40, quando al numero unico per le emergenze è arrivata una chiamata che segnalava una donna ferita in strada, nei pressi di via Largo Ochi. La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e una pattuglia dei carabinieri della stazione locale.

