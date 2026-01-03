Lodi investito dopo una lite in strada | muore 49enne

Un uomo di 49 anni ha perso la vita a Lodi dopo essere stato investito da un SUV nella serata di ieri. L’incidente è avvenuto a seguito di unalite in strada. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sui dettagli dell’accaduto. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di questo tragico evento.

Il 49enne investito e ucciso a Sordio: un 50enne milanese arrestato per omicidio volontario - Questa notte La vittima, originaria di Pavia, è stata investita dal Suv del fermato dopo un’accesa lite. ilcittadino.it

Uomo ucciso da un suv, i dubbi sull'incidente: "Falciato di proposito dopo una lite" - Un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso da un suv nella notte tra il 2 e il 3 gennaio a Sordio, nel Lodigiano. today.it

