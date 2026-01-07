Dall' 8 gennaio su Rai 1 torna Don Matteo 15 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo E tante nuove storie La video-intervista all' attore
(askanews) – A inizio anno torna una delle serie Rai più amate. Dall’8 gennaio su Rai 1 arriva Don Matteo 15 (regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna, Tiziana Aristarco), con Raoul Bova ancora nei panni di Don Massimo. GUARDA LE FOTO Le foto più belle degli attori più belli del mondo. I nuovi casi di Don Matteo 15. Una nuova stagione che continua a combinare il mix di casi da risolvere e leggerezza, con ritorni e nuovi personaggi, su tutti la nuova marescialla Caterina Provvedi che porterà scompiglio nella caserma di Spoleto, soprattutto con Cecchini-Nino Frassica. 🔗 Leggi su Amica.it
Radio3 Rai, la musica dal vivo dal 5 all'11 gennaio; Rai 2026, cosa ci aspetta: Don Matteo 15 inizia tra polemiche, Fabio Volo diventa conduttore; ‘Don Matteo 15’, l'Umbria da 25 anni cuore pulsante della serie; The Pitt 2, Gomorra le origini, Bridgerton 4: tutte le nuove serie tv in arrivo a gennaio.
Don Matteo 15 torna in prima serata su Rai 1 dall’8 gennaio - Don Matteo 15 torna su Rai 1 dall’8 gennaio: trama, cast completo, new entry e guest star della nuova stagione. cinefilos.it
È sempre mezzogiorno!: puntate speciali dal 5 all’8 gennaio 2026 su Rai 1 - , il programma mattutino condotto da Antonella Clerici, in onda su Rai 1 da lunedì 5 a giovedì 8 gennaio 2026 alle 11. lifestyleblog.it
“Don Matteo“ in onda dall’8 gennaio - Le riprese della serie 15 non sono ancora terminate, ma la prima puntata della fiction più amata dagli italiani andrà in onda l’8 gennaio. lanazione.it
Amiche e amiche, dall'8 gennaio solo su RAIPLAY troverete i 10 episodi di "IL DIETRO DEL DIETRO LE QUINTE DI DON MATTEO". Potrete sbirciare, non dietro le quinte, ma ancora più dietro! Misteri, errori, vizi segreti, vizi pubblici, hobby, narcolessie, petteg x.com
