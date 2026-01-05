Don Matteo 15 intervista a Raoul Bova | Don Massimo entrerà in una crisi spirituale Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro

Con l’arrivo del 2026, torna su Raiuno “Don Matteo” con la sua quindicesima stagione, in programma dall’8 gennaio. In questa nuova fase, la serie continuerà a mescolare misteri e approfondimenti sui personaggi, tra cui Don Massimo interpretato da Raoul Bova. In un’intervista, l’attore anticipa una crisi spirituale del suo personaggio e lascia aperta la possibilità di un suo addio, qualora fosse necessario.

Con l'inizio del 2026 torna una delle serie più attese dell'anno. Il nuovo capitolo di "Don Matteo" andrà in onda su Raiuno a partire dall '8 gennaio e come per le precedenti stagioni al centro della trama ci saranno misteri da risolvere oltre che intrecci personali. Anche nei nuovi episodi, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova continuerà ad essere un punto di riferimento. Tante le new entry nel cast Irene Giancontieri che interpreta il nuovo maresciallo dei carabinieri Caterina Provvedi, Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza, Diletta Leotta, Max Tortora, Giulio Beranek.

Raoul Bova: in "Don Matteo 15" le diversità e la vocazione di ognuno - Dall'8 gennaio su Rai1 arriva "Don Matteo 15" (regia di Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna, Tizi ... quotidiano.net

Don Matteo 15, tra crisi di vocazione, giallo e commedia / video - Torna con una nuova stagione Don Matteo, una delle serie Rai più longeve e di maggior successo, in dieci prime serate su Rai 1 da giovedì 8 gennaio (una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremant ... ansa.it

