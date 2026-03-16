Il disgusto per Teo Mammucari a Domenica In ma ha fatto il miglior spot al film di Peppe Iodice

Durante la trasmissione Domenica In, si è parlato del disgusto verso Teo Mammucari, che ha comunque contribuito a promuovere il nuovo film di Peppe Iodice, grazie a uno spot pubblicitario. La discussione ha evidenziato come Mammucari sia considerato spesso inopportuno e guastafeste, ma in questa occasione il suo intervento ha avuto un ruolo inaspettatamente positivo.

Sull'assurda polemica del giorno a Domenica In ci si dimentica che Mammucari è sempre stato l'inopportuno, il guastafeste. Negare che quella con Iodice fosse una gag, magari venuta male, significa avere gli occhi bendati. E lo sa anche Iodice, che ora beneficia di grande pubblicità gratuita al suo film. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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