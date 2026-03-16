Durante la puntata di Domenica In, Teo Mammucari ha chiesto di allontanare Peppe Iodice dopo appena tre minuti, scatenando reazioni immediate sui social. La richiesta ha generato imbarazzo e tensione in studio, attirando l’attenzione di spettatori e commentatori online. La scena ha fatto il giro del web, diventando subito un argomento di discussione tra chi ha commentato l’accaduto.

Imbarazzo e altissima tensione in diretta su Rai 1: A Domenica In Teo Mammucari chiede di mandare via Peppe Iodice dopo tre minuti. Mara Venier perde la pazienza. Il web esplode. Da che parte state? Il momento che nessuno si aspettava. Ci sono episodi televisivi che passano inosservati. E poi ci sono quelli che restano. Quello andato in scena domenica 15 marzo 2026 a Domenica In appartiene decisamente alla seconda categoria. Peppe Iodice, comico napoletano amatissimo al Sud Italia e volto ormai riconoscibilissimo di Stasera tutto è possibile su Rai 2, era ospite per la prima volta del salotto domenicale di Mara Venier su Rai 1. Il motivo era importante: presentare il suo primo film da protagonista assoluto, Mi batte il corazon, in uscita nelle sale cinematografiche il 19 marzo 2026. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Teo Mammucari a Domenica In: “Tre minuti e caccialo via” — la gaffe che ha fatto esplodere il web

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Teo Mammucari interrompe l’ospitata di Peppe Iodice a Domenica In e senza aver visto il film attacca: “È imbarazzante, non fa ridere, tre minuti e caccialo via”. Il comico napoletano resta interdetto e replica così alle parole di Mammuccari - facebook.com facebook

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