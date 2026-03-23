Docenti in malattia | cosa si può fare davvero? Tra permessi controlli e comportamenti da evitare DIRITTO IN CATTEDRA con De Martino
Torna “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica, con un nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube mercoledi 25 marzo ore 16.00 con l'avvocato Alessandro De Martino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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