World Cancer Day | 4 tumori su 10 si possono evitare e cosa possiamo fare davvero
Ogni anno nel mondo vengono scoperti circa 19 milioni di nuovi casi di tumore. Un dato che fa riflettere, soprattutto in occasione del World Cancer Day del 4 febbraio. Le statistiche mostrano che circa 4 casi su 10 si potrebbero evitare, ma per farlo bisogna agire concretamente. Le persone devono conoscere meglio i fattori di rischio e adottare stili di vita più sani. Le istituzioni e i sistemi sanitari sono chiamati a fare la loro parte, ma anche ciascuno di noi può contribuire a ridurre i pericoli.
N el mondo ogni anno vengono diagnosticati circa 19 milioni di nuovi casi di cancro. Un numero che impressiona e che, in occasione del recente World Cancer Day del 4 febbraio, torna a interrogare tutti: istituzioni, sistemi sanitari, ma anche i singoli cittadini. La novità, però, è che quasi il 40% di questi tumori potrebbe essere evitato. Non con terapie futuristiche o scoperte rivoluzionarie, ma con una prevenzione concreta, quotidiana, già possibile oggi. A dirlo è uno studio internazionale pubblicato su Nature Medicine e indicizzato su PubMed, coordinato dall’ International Agency for Research on Cancer e dall’ Organizzazione mondiale della sanità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
