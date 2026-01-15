Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA | sono retribuiti criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali

La guida fornisce informazioni sui permessi diritto studio 2026 per docenti e ATA, dettagliando retribuzione, criteri e modalità di fruizione. Il Ministero dell'Istruzione garantisce 150 ore annue retribuite per attività di formazione professionale e didattica, promuovendo il diritto allo studio e lo sviluppo delle competenze nel settore scolastico. La normativa si applica a tutto il personale del comparto, con riferimenti ai contratti regionali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.