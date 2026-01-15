Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA | sono retribuiti criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali
La guida fornisce informazioni sui permessi diritto studio 2026 per docenti e ATA, dettagliando retribuzione, criteri e modalità di fruizione. Il Ministero dell'Istruzione garantisce 150 ore annue retribuite per attività di formazione professionale e didattica, promuovendo il diritto allo studio e lo sviluppo delle competenze nel settore scolastico. La normativa si applica a tutto il personale del comparto, con riferimenti ai contratti regionali.
Per garantire e tutelare il diritto allo studio anche ai lavoratori del comparto scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito ha messo a disposizione per docenti, personale educativo e ATA permessi retribuiti di 150 ore annue individuali per frequentare attività di studio che mirano alla propria formazione didattica e professionale. L'articolo Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione GUIDA con i Contratti regionali . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
