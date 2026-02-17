Quattro auto sono state incendiate la scorsa notte a Misterbianco indagini in corso

Nella notte, un incendio ha devastato quattro auto a Misterbianco, causando danni ai veicoli parcheggiati in piazza XXV Aprile, vicino alla villa comunale di Poggio Croce. Le fiamme sono scoppiate improvvisamente, e le forze dell’ordine stanno cercando di capire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini.

I militari hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della zona e restano in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco Nella notte, a Misterbianco, quattro auto parcheggiate in piazza XXV Aprile, nei pressi della villa comunale di Poggio Croce, sono state distrutte da un incendio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della Tenenza locale. I militari hanno acquisito i filmati della videosorveglianza della zona e restano in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco. Per la modalità con cui le auto sono state avvolte dalle fiamme il sospetto e' che il rogo sia di natura dolosa.