La fiaccola ’blindata’ | Le cave sono state scelte dall’organizzazione
L’assessore allo Sport Lara Benfatto ha spiegato che la decisione riguardo alle cave coinvolte nella fiaccola ’blindata’ è stata presa dall’organizzazione dell’evento, dopo le polemiche sul mancato coinvolgimento della cittadinanza durante il passaggio della fiamma olimpica a Carrara. La scelta mira a garantire la sicurezza e la regolarità della manifestazione, mantenendo un approccio neutro e rispettoso delle procedure stabilite.
Dopo le polemiche sul mancato coinvolgimento della cittadinanza durante il passaggio della fiamma olimpica da Carrara, l'assessore allo Sport Lara Benfatto chiarisce che la scelta è stata dell'organizzazione. L'evento 'blindato' ha scatenato le furie dell'opposizione dove Simone Caffaz e Matteo Martinelli hanno sottolineato con duri interventi "l'importante occasione perduta per la città". "Le spettacolari immagini girate venerdì mattina alla cave di Carrara sono state scelte dagli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina per promuovere il territorio apuano in vista dell'evento a cinque cerchi - spiegano da palazzo civico -.
