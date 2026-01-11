La fiaccola ’blindata’ | Le cave sono state scelte dall’organizzazione

L’assessore allo Sport Lara Benfatto ha spiegato che la decisione riguardo alle cave coinvolte nella fiaccola ’blindata’ è stata presa dall’organizzazione dell’evento, dopo le polemiche sul mancato coinvolgimento della cittadinanza durante il passaggio della fiamma olimpica a Carrara. La scelta mira a garantire la sicurezza e la regolarità della manifestazione, mantenendo un approccio neutro e rispettoso delle procedure stabilite.

FIACCOLATA PER AURORA - DOMENICA 11 GENNAIO ORE 20 - Nel raccoglimento ci uniamo ad Aurora e alla sua famiglia. Un cammino di preghiera, riflessione e vicinanza per dire no ad ogni forma di violenza. Accendiamo una luce contro l'indifferenza, af - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.