La fiaccola ’blindata’ | Le cave sono state scelte dall’organizzazione

Da lanazione.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore allo Sport Lara Benfatto ha spiegato che la decisione riguardo alle cave coinvolte nella fiaccola ’blindata’ è stata presa dall’organizzazione dell’evento, dopo le polemiche sul mancato coinvolgimento della cittadinanza durante il passaggio della fiamma olimpica a Carrara. La scelta mira a garantire la sicurezza e la regolarità della manifestazione, mantenendo un approccio neutro e rispettoso delle procedure stabilite.

Dopo le polemiche sul mancato coinvolgimento della cittadinanza durante il passaggio della fiamma olimpica da Carrara, l’assessore allo Sport Lara Benfatto chiarisce che la scelta è stata dell’organizzazione. L’evento ’blindato’ ha scatenato le furie dell’opposizione dove Simone Caffaz e Matteo Martinelli hanno sottolineato con duri interventi "l’importante occasione perduta per la città". "Le spettacolari immagini girate venerdì mattina alla cave di Carrara sono state scelte dagli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina per promuovere il territorio apuano in vista dell’evento a cinque cerchi - spiegano da palazzo civico -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la fiaccola 8217blindata8217 le cave sono state scelte dall8217organizzazione

© Lanazione.it - La fiaccola ’blindata’: "Le cave sono state scelte dall’organizzazione"

Leggi anche: “In Nigeria i cristiani sono presi di mira. Le chiese sono state bruciate, famiglie sono state distrutte”: Nicki Minaj all’Onu sostiene le accuse del presidente Trump

Leggi anche: Le elezioni in Argentina sono state un laboratorio di politica neosurrealista alimentato dall'AI

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

fiaccola 8217blindata8217 cave sonoLa fiaccola ’blindata’: "Le cave sono state scelte dall’organizzazione" - L’assessore Benfatto replica alle critiche di chi ha lamentato l’opportunità persa "Un ottimo biglietto per la città che ha girato su tutti i canali delle Olimpiadi". lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.