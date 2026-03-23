ditonellapiaga annuncia i primi appuntamenti estivi

foto di Chiara Mirelli ROMA – Sulla scia del successo di “Che fastidio!” (BMGDischi Belli), al vertice della classifica EarOne Airplay come brano più trasmesso e ascoltato in radio e in tv che ha raggiunto il record per la maggiore audience in sole tre settimane dalla sua release con 391.588.331 ascolti, Ditonellapiaga ha annunciato i primi appuntamenti estivi che da giugno a settembre la vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani. I primi appuntamenti, prodotti da Magellano Concerti, vedranno la cantautrice esibirsi il 26 maggio al Cooltura Fest a L’Aquila, 4 giugno ad AteneiKa a Cagliari, il 18 giugno a Sguardi Live di. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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DITONELLAPIAGA ANNUNCIA OGGI I PRIMI APPUNTAMENTI ESTIVI

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