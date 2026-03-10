Marco Masini annuncia nuovi concerti estivi 2026

Marco Masini ha annunciato nuove date per i suoi concerti estivi del 2026, con spettacoli all'aperto programmati da luglio. Tra le tappe, è prevista una serata a Pescara il 5 agosto. Le date si aggiungono al tour già in calendario e sono state comunicate ufficialmente dall’artista. I biglietti per gli eventi saranno disponibili a breve.

Marco Masini aggiunge nuove date outdoor al tour 2026: concerti da luglio e tappa a Pescara il 5 agosto. Canzoni, storie ed emozioni da vivere insieme. Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Male Necessario", presentato in duetto con Fedez, e l'uscita del nuovo album "Perfetto Imperfetto", Marco Masini torna sul palco con un tour che si preannuncia ricco di energia e partecipazione. A grande richiesta, alle cinque date evento previste nei palasport a novembre, si aggiungono ora numerosi concerti outdoor che daranno ufficialmente il via al "Marco Masini – Live 2026" a partire da luglio. Il tour estivo partirà il 13 luglio... Marco Masini, annunciata la leg estiva del tour Live 2026A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez Male necessario e l'uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico Perfetto imperfetto ... Marco Masini Live 2026, due tappe in Sicilia: a Messina e Zafferana EtneaA grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez Male Necessario e l'uscita il 6 marzo del suo ... Marco Masini live allo Zoo Music Fest di Pescara 5 Agosto 2026 - Porto Turistico - Marina di Pescara ore 21:30 Biglietti già in vendita! PERFETTO IMPERFETTO Il mio nuovo album FUORI ORA! Un disco nato nel tempo, tra canzoni che aspettavano di trovare la loro forma e nuove strade da scoprire. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato CD