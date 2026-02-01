Ripresa voli Salerno-Malpensa per meno di due mesi Ilardi Federalberghi | Vicenda grottesca

Dopo meno di due mesi di stop, i voli tra Salerno e Malpensa sono tornati. La ripresa, però, non convince molti. Il presidente di Federalberghi, Ilardi, definisce la vicenda “grottesca”. Secondo lui, la riapertura sembra più un gesto improvvisato che una scelta pianificata. La situazione dello scalo salernitano mostra ancora grandi problemi, e questa ripresa rischia di essere solo un’illusione. La città attende risposte più concrete e un miglioramento stabile dei collegamenti.

“La notizia della ripresa dei voli Salerno-Malpensa, salutata da taluni come segnale positivo, è, in realtà, la prova dell’approssimazione della attuale gestione dello scalo aeroportuale e conclama la gravità del caso Salerno. I voli, infatti, ricominciano il 6 febbraio ma terminano il 27 marzo”. A dirlo è il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi, che spiega: “Mentre tutti gli operatori turistici programmano, in queste settimane, la stagione 2028, un potenziale turista non riesce ancora a comprendere se e come raggiungere Salerno in aereo nell’estate dell’anno corrente. E’ evidente che non c’è nessuna continuità operativa nè alcuna programmazione strategica! Invochiamo, pertanto, un intervento urgente del Governo, dell’Enac e della Regione Campania per risolvere una vicenda che sta assumendo connotati grotteschi e che rischia di vanificare centinaia di milioni di investimenti pubblici”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Malpensa

Il Porto di Salerno rappresenta un elemento importante per lo sviluppo economico della città.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Salerno Malpensa

Argomenti discussi: Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e Cilento | Raggiungere la piena operatività entro il 2030.

Aeroporto di Salerno, ripartono i voli su Milano. FILT Cgil: Segnale di continuitàStampaNel mese di febbraio cittadini e turisti torneranno a volare dall’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e Cilento verso Milano Malpensa. A riattivare i collegamenti diretti sarà easyJet, con due freq ... salernonotizie.it

L'aeroporto di Salerno compie un anno: 370mila passeggeri in 12 mesiTrecentosettantamila passeggeri in un anno. L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi festeggia dodici mesi dalla ripresa delle attività. Numeri positivi e in crescita. Nel periodo estivo si contano più di ... rainews.it

Stile TV. . Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e Cilento, Petrone (Filt Cgil): "Sicuri di un nuovo rilancio" - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook