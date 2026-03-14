Ancona | crollo negozi boom ristoranti nel centro storico

Nel centro storico di Ancona, alcuni negozi sono crollati mentre numerosi ristoranti hanno aperto o registrato un aumento di attività. La zona sta attraversando un cambiamento evidente, con nuove aperture e locali che attirano sempre più visitatori. Questo andamento si manifesta con una diminuzione di alcuni esercizi commerciali tradizionali e un incremento di locali dedicati alla ristorazione.

Il centro storico di Ancona sta vivendo una trasformazione radicale che ridefinisce l’anima del capoluogo marchigiano. Tra il 2012 e il 2025, le attività commerciali tradizionali hanno subito un crollo netto mentre la ristorazione ha registrato una crescita esplosiva. I dati confermano uno spostamento strutturale: dove prima c’erano negozi di abbigliamento e ferramenta, oggi si moltiplicano i ristoranti e le strutture ricettive. Questo fenomeno non è isolato ma riflette un cambiamento profondo nei modelli di consumo della popolazione locale. L’analisi incrociata dei numeri rivela come il tessuto economico urbano stia abbandonando la vendita al dettaglio a favore dell’accoglienza turistica e gastronomica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: crollo negozi, boom ristoranti nel centro storico Articoli correlati Modena: -400 negozi, boom B&B e ristorantiIl 14 marzo 2026 segna un punto di svolta nella mappa commerciale e turistica della provincia modenese, dove i dati confermano una trasformazione... Ascoli: -33% negozi, boom turismo e ristorantiAscoli Piceno registra un calo del 33,4% delle imprese commerciali, posizionandosi tra le dieci città italiane più colpite dalla chiusura dei negozi.