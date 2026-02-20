Il video del cane addestrato a buttare la spazzatura nella discarica abusiva

Un cane addestrato a raccogliere la spazzatura ha catturato l’attenzione in un video diffuso online. L’animale cammina con passo deciso, stringendo un sacchetto tra i denti, e si dirige verso una discarica abusiva nascosta tra le siepi. La scena si svolge accanto a una strada trafficata, dove i rifiuti si accumulano da settimane. La presenza del cane e il suo comportamento mostrano come l’area sia diventata un deposito illegale di immondizia. L’intera scena si svolge in un angolo trascurato della periferia.

Passo sicuro, un sacchetto di immondizia stretto tra i denti, e una missione: portarlo in una piccola area ormai divenuta una discarica abusiva al lato della strada, in mezzo ad altri rifiuti. La scena singolare è stata ripresa dal reparto ambientale della polizia locale di Catania, che ha diffuso un video registrato dalle telecamere di sorveglianza in via Pulacara, nel quartiere San Giorgio. Come mostrano le immagini diffuse sui social dall'account del Comune, l'animale sembra sapere esattamente cosa fare e dove andare, dando l'idea di essere stato addestrato per evitare che il proprietario venisse ripreso mentre abbandonava la spazzatura in un luogo vietato. A Catania un cane è stato addestrato a gettare i rifiuti in una discarica abusiva per eludere la sorveglianza. Cane addestrato a lasciare sacchetto rifiuti per eludere videosorveglianza. Comune di Catania, 'ingegno non può diventare un alibi per l'inciviltà'