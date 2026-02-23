Autobus precipita nel fiume è strage! Bilancio terribile

Un autobus turistico è precipitato nel fiume durante la notte, a causa di una curva pericolosa su una strada di montagna. L’incidente si è verificato intorno alle 2, mentre il mezzo stava tornando da un'escursione. Le autorità stanno cercando di recuperare i dispersi e di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo. La scena si presenta ancora caotica, con soccorritori al lavoro tra i rottami.

Un autobus turistico è precipitato nella notte da una strada di montagna, a circa 80 chilometri a ovest della capitale. Il veicolo è uscito dalla carreggiata poco dopo mezzanotte, è scivolato lungo un pendio ripido e ha terminato la corsa in prossimità di un fiume, in un'area difficilmente accessibile. Le operazioni di emergenza sono state avviate subito, ma hanno richiesto tempi lunghi a causa dell'oscurità e della conformazione del territorio. Il bilancio delle vittime è pesantissimo. Autobus precipita nel fiume: è strage. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il bilancio provvisorio è di almeno 19 vittime e circa 25 feriti, con alcuni ricoverati in condizioni gravi.

