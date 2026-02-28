Nella serata di venerdì, un aereo militare della Bolivia si è schiantato in un'area urbana di El Alto, vicino a La Paz. L'incidente ha causato almeno 20 vittime e 28 feriti, secondo le prime comunicazioni del ministero della Difesa e i media locali. La notizia ha suscitato grande attenzione nella zona, mentre le autorità stanno verificando le cause del disastro.

Nella serata di venerdì, un aereo militare della Bolivia si è schiantato in area urbana a El Alto, città adiacente a La Paz, provocando un bilancio drammatico: almeno 20 morti e 28 feriti, secondo le prime comunicazioni riportate dai media locali e attribuite al ministero della Difesa. Il velivolo coinvolto è un Hércules C-130 dell’ Aeronautica militare boliviana. Le informazioni diffuse nelle ore successive indicano che l’aereo avrebbe perso il controllo dopo l’uscita di pista, in un contesto di condizioni meteorologiche avverse, finendo per impattare lungo una delle arterie più trafficate della zona. Un elemento che ha reso l’episodio ancora più complesso da gestire riguarda il carico: a bordo, secondo quanto riferito dalle autorità, erano presenti nuove banconote destinate alla distribuzione interna. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Precipita aereo, è strage: molte vittime. La situazione

Aereo precipita vicino all’aeroporto: ci sono vittimeUn fragore improvviso, seguito da una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza, ha interrotto la quotidianità del pomeriggio nella...

Tragedia nei cieli, aereo precipita: è strage. Anche bambini!Un boato improvviso, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, poi il silenzio rotto dalle sirene.

Precipita un aereo dell'aeronautica militare vicino al Parco del Circeo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Precipita aereo.

Temi più discussi: La Nazionale di nuoto, il malfunzionamento, il malore: Così calpestate cadaveri; Bolivia aereo militare cade con carico di banconote | almeno 20 morti e folla dispersa con idranti; Incidente Taranto, strage di ragazzi nella notte: 4 morti, due erano minorenni.

Aereo militare si schianta in Bolivia, almeno 20 mortiUn Hércules carico di banconote nuove è uscito di pista. Il presidente Rodrigo Paz ha espresso la sua solidarietà e le sue condoglianze alle famiglie dei feriti e delle vittime ... rainews.it

Aereo precipita in mare poco dopo il decollo: lo schianto vicino alla riva – VideoL'aereo ha avuto problemi meccanici circa 15 minuti dopo il decollo: il pilota ha tentato un atterraggio di emergenza ed è finito in acqua ... ilfattoquotidiano.it

UPDATE [28.02-01:30] #ElAlto El Alto #Airport #Bolivia INCIDENTE AEREO precipita velivolo militare Hércules C-130 (matricola FAB-81) della Fuerza Aérea Boliviana e investe numerosi veicoli. Bilancio provvisorio: +15 morti numerosi feriti x.com

Terrore in Somalia: aereo precipita dopo il decollo e finisce su una spiaggia - facebook.com facebook