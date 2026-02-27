Diocesi di Cefalù le Confraternite a Petralia per prepararsi alla Pasqua nel segno della conversione
Il 1 marzo 2026, a Petralia Sottana, si terrà il primo di tre incontri organizzati dalla diocesi di Cefalù per le Confraternite, un gruppo attivo nella comunità locale. L’evento mira a preparare i partecipanti alla Pasqua attraverso momenti di riflessione e incontri comunitari. La giornata coinvolgerà le confraternite della zona, che si riuniranno per condividere momenti di spiritualità e confronto.
Domenica 1 marzo 2026 Petralia Sottana ospita il primo dei tre appuntamenti in preparazione alla Pasqua rivolto alle Confraternite, una realtà importante nella comunità diocesana. Il tema scelto per quest'anno dal Centro diocesano è "Ascoltare e digiunare. La Quaresima come tempo di conversione". 🔗 Leggi su Palermotoday.it
