Le tendenze moda per la primavera 2026 propongono fantasie vivaci e fiori, ideali per rinnovare il guardaroba dopo mesi di capi pesanti e strati di lana. Le stampe colorate e le righe si preparano a conquistare le vetrine e le occasioni all’aperto, portando freschezza e allegria nei look stagionali. La stagione si apre con un ritorno alle fantasie che richiamano la natura e il dinamismo.

Dopo aver trascorso interminabili mesi nascoste sotto a capispalla e strati di lana, le stampe sono ora pronte a brillare sotto i tiepidi raggi del sole in questa primavera 2026. Le collezioni dedicate alla bella stagione che si sono viste in passerella hanno parlato chiaro, anzi cristallino: per il minimalismo ci sarà tempo, ma non certo adesso. Nell’era del più confinato massimalismo, le fantasie hanno riconquistato il trono delle tendenze e sembrano avere tutte le intenzioni di recuperare lo spazio perduto. Dalle righe più larghe e colorate ai fiori tridimensionali, le nuove geometrie emerse si indossano persino contemporaneamente e definiranno i mesi a venire. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dai fiori alle righe, le fantasie di tendenza per accendere il guardaroba della primavera 2026

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