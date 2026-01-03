Russia Iran Cuba | i regimi si schierano con Maduro e scoprono il diritto internazionale
Russia, Iran e Cuba si sono schierati a sostegno di Nicolás Maduro in risposta all’azione americana in Venezuela, che ha portato alla cattura e al trasferimento del presidente. Questi paesi hanno manifestato solidarietà, evidenziando le tensioni tra le loro posizioni e il rispetto del diritto internazionale. La situazione mette in luce le complesse dinamiche geopolitiche e il ruolo delle alleanze tra regimi autoritari e il Venezuela.
L’attacco americano in Venezuela, con la cattura e il trasferimento del presidente Nicolas Maduro, scatenano reazioni di solidarietà da parte della Russia e di altri Paesi totalitari. Oltre al Cremlino, anche l’Iran e Cuba condannano l’azione statunitense. La solidarietà di Mosca. La Russia ha espresso oggi la sua solidarietà al popolo e al governo venezuelano in seguito all’attacco aereo statunitense, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. “Riaffermiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro sostegno all’approccio della leadership bolivariana, volto a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità del Paese”, si legge nella dichiarazione, pubblicata sul sito web del ministero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Russia e Iran: "L'attacco a Caracas viola il diritto internazionale". Il presidente della Colombia: "Si riunisca l'Onu"
Leggi anche: Esplosioni nella notte a Caracas: “Ordinato da Trump”. Catturato Maduro. Tajani: “Seguiamo evoluzione, Meloni informata”. Per la Russia viola il diritto internazionale
Il sostegno di Russia e Cina a Maduro non basta. La pressione di Trump; Machado cube Sostengo assolutamente la strategia del presidente Trump sul Venezuela; Svane la promessa di una Venezuela senza Maduro e di una Cuba libera entro la fine del 2025; La responsabilità del sistema mediatico.
Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Iran - Immediata la condanna di Mosca che parla di "aggressione armata" che "suscita profonda preoccupazione e condanna". tg24.sky.it
Cuba nelle braccia di Russia e Cina. Nei Caraibi arrivano le navi da guerra russe - Lago, racconta che l'isola di Cuba “sta vivendo il momento peggiore della sua storia, è una catastrofe”. huffingtonpost.it
Russia, a Cuba sottomarino nucleare e navi: prova di forza di Putin per aiuti Usa all'Ucraina - Il sottomarino a propulsione nucleare Kazan in arrivo al porto de L'Avana insieme a una fregata lanciamissili. it.euronews.com
Si muovono gli alleati del Venezuela di Maduro: Colombia, Iran, Russia, Turchia e Cuba condannano l'aggressione Usa x.com
Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #2gennaio #Zaporizhzhia #Russia #Ucraina #Israele #Gaza #Iran #PapaLeoneXIV #CaroPrezzi #Autostrade #Saldi #Etna - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.