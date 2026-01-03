Russia Iran Cuba | i regimi si schierano con Maduro e scoprono il diritto internazionale

Russia, Iran e Cuba si sono schierati a sostegno di Nicolás Maduro in risposta all’azione americana in Venezuela, che ha portato alla cattura e al trasferimento del presidente. Questi paesi hanno manifestato solidarietà, evidenziando le tensioni tra le loro posizioni e il rispetto del diritto internazionale. La situazione mette in luce le complesse dinamiche geopolitiche e il ruolo delle alleanze tra regimi autoritari e il Venezuela.

L’attacco americano in Venezuela, con la cattura e il trasferimento del presidente Nicolas Maduro, scatenano reazioni di solidarietà da parte della Russia e di altri Paesi totalitari. Oltre al Cremlino, anche l’Iran e Cuba condannano l’azione statunitense. La solidarietà di Mosca. La Russia ha espresso oggi la sua solidarietà al popolo e al governo venezuelano in seguito all’attacco aereo statunitense, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. “Riaffermiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro sostegno all’approccio della leadership bolivariana, volto a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità del Paese”, si legge nella dichiarazione, pubblicata sul sito web del ministero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

