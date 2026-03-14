Bomba fuori la cornetteria appena inaugurata | ritorna l' ombra della camorra

Una bomba è esplosa davanti alla cornetteria appena inaugurata in via Roma a Casapesenna, meno di ventiquattro ore dopo l'apertura. L’esplosione ha causato danni all’ingresso del locale, senza riferimenti a feriti o altre conseguenze. La polizia sta indagando sull’episodio e sulla presenza di eventuali sospetti legati alla criminalità organizzata.

E' esplosa una bomba a meno di 24 ore dall'inaugurazione della cornetteria 'Incornettami-Peccato Notturno' di via Roma 5 a Casapesenna. L'inaugurazione del locale commerciale c'era stata ieri 13 marzo alle 20, poi alle 2.40 un fortissimo boato. Saltata la serranda dell'attività commerciale e provocati ingenti danni anche all'interno della struttura. Danneggiate anche negozi e abitazioni limitrofe. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casal di Principe, il nucleo artificieri di Caserta e i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa. L'altro ieri altri due attentati dinamitardi a Cesa. Continue esplosioni che si vanno a sommare a quelle avvenute nell'agro aversano nelle precedenti settimane. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Bomba nell'area mercato: l'ombra della camorra in città Bomba sotto l'auto di Ranucci, spunta la pista della camorraA piazzare l’ordigno sotto l’auto del giornalista davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre sarebbe stata la camorra per una... Approfondimenti e contenuti su Bomba fuori Bomba fuori la cornetteria appena inaugurata: ritorna l'ombra della camorraE' esplosa una bomba a meno di 24 ore dall'inaugurazione della cornetteria 'Incornettami-Peccato Notturno' di via Roma 5 a Casapesenna. L'inaugurazione del locale commerciale c'era stata ieri 13 marzo ... casertanews.it LE FOTO. Bomba carta davanti alla cornetteria inaugurata poche ore prima: sale la tensione a CASAPESENNAUn nuovo raid, questa notte, ai danni della cornetteria Incornettami con sede in via Roma inaugurata ieri sera ... casertace.net