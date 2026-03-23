Roma, 23 mar – La morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone nel casolare esploso alla periferia est della Capitale ha riportato sotto i riflettori una scena che da anni attraversa l’Italia in forme carsiche, intermittenti, ma persistenti. Le indagini dovranno accertare fino in fondo responsabilità, contatti e finalità dell’ordigno su cui i due stavano lavorando. Intanto, però, il punto politico e culturale è già chiaro: la vicenda romana non cade dal cielo, ma si inserisce in una lunga continuità fatta di ambienti, relazioni, complicità ideologiche, solidarietà militanti e percorsi individuali che negli ultimi vent’anni hanno tenuto in vita la galassia anarco-insurrezionalista italiana. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dalla bomba di Roma alla rete diffusa: il filo rosso della galassia anarco-insurrezionalista

Articoli correlati

La rete dell'odio rosso e il filo che dalla Francia arriva fino a Salis e CgilC'è un legame tra i gruppi antifascisti francesi che giovedì scorso a Lione hanno picchiato a morte Quentin, il giovane studente di destra di 23...

Leggi anche: Bomba a Roma, caccia alla rete anarchica: perquisizioni e vertice al Viminale

Aggiornamenti e notizie su Dalla bomba di Roma alla rete diffusa...

Temi più discussi: Esplosione a Roma, due vittime. Anarchici uccisi dalla loro bomba; Casale esploso, il sospetto sui due anarchici: Facevano parte di una cellula; Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare; Cosa sappiamo dell’esplosione in cui sono morti due anarchici a Roma.

Anarchici morti, c'è la rivendicazione. Per chi era la bomba? Le ipotesiÈ caccia ai fiancheggiatori. Violenza necessaria, sono morti combattendo, scrivono i militanti nella rivendicazione ... tg.la7.it

Roma, chi erano anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti in crollo casaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, chi erano anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti in crollo casale ... tg24.sky.it

Palazzina esplosa a Roma, le immagini riprese da una telecamera mostrano l’attimo dell’esplosione e le conseguenze devastanti: il video shock https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/esplosione-roma-piana-del-sole-video/ facebook

#Roma #viabilità #Atac Nel X Municipio dopo i lavori di riqualificazione riattivato il capolinea dei bus davanti alla stazione di Acilia romamobilita.it/primo-piano/ne… x.com