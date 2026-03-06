Piazza Dante centro di accoglienza nell' ex Ferrhotel | ora l' affidamento dei lavori poi un anno di cantieri

A piazza Dante, nell’ex Ferrhotel, sono stati affidati i lavori per trasformare l’edificio in un centro di prima accoglienza per senza fissa dimora. I lavori dureranno circa un anno e prevedono l’allestimento di 17 posti letto al piano superiore, mentre al piano terra verranno installati uffici e un help center dedicato. La ristrutturazione interesserà l’intera struttura a partire dall’inizio dei lavori.

Del progetto - che il Comune ha inserito nell'ambito del Pnrr per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - se ne parla da qualche anno, poi nel 2023 l'ingresso nella fase più operativa. Iter che, però, ha subito un rallentamento a causa dell'aumento dei costi provocato da approfondimenti tecnici progettuali, circostanze che hanno comportato la necessità di procedere nel corso del 2025 ad una variazione di bilancio.