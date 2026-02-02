L’opinione pubblica chiede di arrestare tutti i responsabili degli scontri di Torino. Dopo le violenze in strada, con alcuni teppisti che hanno aggredito un agente e gli hanno sferrato un colpo con un martello, la rabbia cresce. La gente si aspetta che le forze dell’ordine intervengano e mettano fine a questa escalation di violenza.

«Arrestateli tutti», chiede a gran voce l’opinione pubblica dopo gli scontri di Torino. Vedere una banda di teppisti che aggredisce un agente mentre è a terra, colpendolo con un martello, ha scosso le coscienze degli italiani. Ma non basta: ci si può indignare e chiedere di mettere tutti in galera, ma poi dopo che la polizia ha eseguito gli arresti, c’è qualcuno che li rimette fuori. Prendete il caso di quei «bravi ragazzi» che mesi fa misero a ferro e fuoco la Stazione centrale di Milano, scontrandosi per ore con le forze dell’ordine. Dopo il fermo di alcuni dei giovani coinvolti nella guerriglia, il tribunale li ha scarcerati, ritenendo che perfino la misura dei domiciliari fosse troppo rigida, perché impediva a chi era studente di frequentare le lezioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per favore questa volta non liberate i delinquenti

