laura pausini fa il colpaccio e duetta con achille lauro e annalisa nel nuovo disco di cover

Laura Pausini torna con un nuovo progetto discografico di cover, includendo collaborazioni con Achille Lauro e Annalisa. Questa scelta dimostra la volontà di rivisitare brani noti attraverso interpretazioni originali e sincere. Il disco rappresenta un’occasione per ascoltare i talenti italiani in un formato intimo e rispettoso delle radici musicali, offrendo ai fan una prospettiva nuova sulle canzoni più amate.

Laura Pausini nel pomeriggio di oggi ha lanciato un annuncio che ha reso felici molti suoi fan. Nel nuovo disco di cover Io Canto 2, in uscita il 6 febbraio, la cantante di Solarolo renderà sì omaggi a brani noti e celebri della musica italiana, ma alcuni di essi li condividerà in duetto con altri noti artisti. Dopo La dernièr chanson (Due vite) con Julien Lieb, la novità di oggi, resa nota dalla stessa Laura Pausini su Instagram, vede coinvolti Achille Lauro e Annalisa. L’artista aveva rivelato che avrebbe riproposto la cover di 16 marzo del cantautore romano, ma non aveva ancora fatto sapere con chi avrebbe condiviso il duetto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Leggi anche: Laura Pausini esce il nuovo singolo Ritorno ad Amare: nel 2026 il nuovo album di cover “Io Canto 2”

"Ma questa fa solo cover?". Scoppia la polemica su Laura Pausini, lo staff va su tutte le furie: "Portate rispetto"Recentemente si è sollevato un dibattito su Laura Pausini, coinvolgendo anche il suo staff che ha chiesto rispetto.

