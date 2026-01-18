Recenti studi evidenziano la presenza di sostanze invisibili in molti alimenti quotidiani, che, se consumate regolarmente, potrebbero aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro. È importante leggere attentamente le etichette e conoscere quali composti si trovano nei cibi che assumiamo ogni giorno, per adottare scelte più consapevoli e preventive.

In moltissimi alimenti che consumiamo quotidianamente si celano sostanze “invisibili”, il cui consumo prolungato può aumentare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro. Si tratta di alcuni conservanti alimentari, ingredienti comuni nelle nostre dispense che permettono agli alimenti di sopravvivere per periodi di tempo più o meno lunghi. Si identificano sulle etichette degli alimenti con sigle alfanumeriche che sembrano codici fiscali, ma pur essendo fondamentali nella conservazione di alcuni alimenti, possono essere pericolosi per la salute sul lungo periodo. A evidenziare l’impatto due studi appena pubblicati sulle riviste Nature Communications e BMJ. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Controllate le etichette dei cibi e fate attenzione a queste sostanze ‘invisibili’ nascoste in moltissimi alimenti: aumentano il rischio di cancro e diabete”: l’allarme in due nuovi studi

Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache

Gli alimenti ultraprocessati, come snack confezionati, bevande zuccherate e piatti pronti industriali, sono sempre più presenti nelle nostre diete. La loro diffusione ha suscitato preoccupazioni riguardo ai rischi per la salute, in particolare per l'aumento di obesità, diabete e malattie cardiache.

