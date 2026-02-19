Se il tuo cane è in sovrappeso ha narici ristrette o una testa più larga fai attenzione Che cos’è la Boas e quali sono le razze più a rischio

Se il tuo cane è in sovrappeso, ha narici ristrette o una forma della testa più larga e corta è bene prestare grande attenzione. Sulla rivista Plos One è stato pubblicato un nuovo studio sull'identikit dei cani a rischio di gravi problemi respiratori. Come riporta Adnkronos, ad accomunarli è la Boas, ossia la sindrome brachicefalica ostruttiva delle via aeree. L'ultimo studio ha portato gli autori a perfezionare l'elenco delle razze canine più esposte al problema. Le specie a rischio sono 12: il Pechinese, lo Shih Tzu, il Boston Terrier, lo Staffordshire Bull Terrier, il Cavalier King Charles Spaniel, il Chihuahua, il Boxer. Una ricerca della Cambridge Veterinary School ha evidenziato che 12 razze canine sono più soggette a problemi respiratori, soprattutto alla sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree (Boas).