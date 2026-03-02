Paolo Di Canio ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che senza Leao la squadra appare più solida. Ha evidenziato che in sei partite il Milan ha segnato 16 gol e non ha subito reti. Le sue parole si sono concentrate sul contributo del portoghese, senza entrare in analisi più profonde o motivazioni.

"3-0 al Lecce in Coppa Italia, 3-0 al Bologna, 3-0 all'Udinese, 3-0 contro il Verona, 2-0 contro il Lecce, partita ribaltata contro il Torino. Sai chi non c'era in campo? Leao". L'ex calciatore della Lazio e non solo Paolo Di Canio ha parlato del Milan con e senza Leao nel suo intervento a Sky Sport. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: Leao: più dei gol sbagliati. Contro la Cremonese due segnali importantissimi per il Milan >>> "E non parlo di mezza partita, ma di 6 partite. 16 gol segnati, zero subiti. Proprio tatticamente il Milan senza Leao è più solido, ha meno colpi, ma perde meno palloni, fa meno giocate estemporanee. Sono 6 partite, un numero enorme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio: “Il Milan senza Leao è più solido. 16 gol segnati, zero subiti in sei partite”

Approfondimenti e contenuti su Canio.

