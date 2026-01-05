Jimmy Kimmel vince i Critics Choice Awards e attacca Trump chiamandolo Jennifer | Grazie per tutte le cose ridicole che fai

Durante i Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel ha vinto un premio e ha approfittato dell'occasione per commentare pubblicamente Donald Trump, rivolgendogli il soprannome di Jennifer e ringraziandolo per le situazioni spesso ridicole legate alle sue azioni quotidiane. Un intervento che ha attirato l’attenzione, mantenendo un tono diretto e senza eccessi.

Jimmy Kimmel trionfa ai Critics Choice Awards e usa il palco per attaccare Donald Trump. Lo chiama Jennifer e poi lo ringrazia "per le tante cose ridicole che fa ogni giorno". Jimmy Kimmel tells UK TV that 'tyranny is booming' in US - American humourist Jimmy Kimmel said that "tyranny is booming" in the United States in a Christmas message broadcast by British television.

Jimmy Kimmel: “Il 2025 un anno fantastico per il fascismo”. Jimmy Kimmel, comico americano che a settembre era stato temporaneamente sospeso da Abc su pressione della Casa Bianca e scelto dalla britannica Channel 4 per l’ormai tradizionale contro-disc - facebook.com facebook

L’America è tante cose, scrivo oggi su @repubblica - Donald Trump ma anche Jimmy Kimmel, che nel suo contro discorso di Natale alla tv Britannica dice: “Il 2025 è stato un buon anno negli Usa per il fascismo, ma non dateci per perduti, nel 2028 ci libererem x.com

