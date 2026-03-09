Di Canio e la psicosi nerazzurra | Campionato riaperto solo se l’Inter si attanaglia alla paura Barella e Dimarco…

L’ex calciatore e commentatore ha commentato la sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan, sottolineando che il campionato potrebbe riaprirsi solo se la squadra nerazzurra si lasci coinvolgere dalla paura. Ha menzionato i giocatori Barella e Dimarco in relazione a questa dinamica, discutendo della situazione attuale della squadra e delle sue possibilità future.

Inter News 24 Di Canio, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Milan nel derby di campionato. Il post partita di Milan-Inter, terminato 1-0 a favore dei rossoneri, ha lasciato strascichi pesanti negli studi di Sky Sport 24. Durante l'appuntamento con il "Club", l'opinionista Paolo Di Canio ha analizzato con la consueta schiettezza il momento delle due squadre, ponendo l'accento sull'aspetto psicologico che ha caratterizzato la stracittadina. Secondo l'ex calciatore, il risultato del campo non è solo frutto di episodi tattici, ma di una tensione emotiva che sembra aver bloccato i giocatori dell'Inter. Di Canio e una «fottuta paura» blocca i nerazzurri in campo.

