Un commento recente sottolinea che il Napoli ha ancora possibilità di riaprire la corsa allo scudetto, mentre l’attenzione si concentra anche sull’Inter, con particolare attenzione alla Fiorentina e alla Roma. Le dichiarazioni sono state rilasciate da un commentatore sportivo che analizza le prospettive delle squadre coinvolte nel campionato italiano. La situazione attuale lascia aperti diversi scenari nella classifica di serie A.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il sogno scudetto non è ancora finito. Raffaele Auriemma, intervenuto su YouTube, riaccende le speranze del Napoli analizzando il calendario e le possibili combinazioni da qui alla fine del campionato. «Potremmo farci delle grasse risate tra due giornate», ha dichiarato Auriemma, ipotizzando scenari favorevoli agli azzurri. Auriemma evidenzia come il calendario dell’Inter possa diventare un fattore determinante nella corsa al titolo. «L’Inter giocherà a Firenze contro una squadra rinata e poi avrà lo scontro diretto con la Roma», ha spiegato Auriemma, sottolineando due passaggi chiave. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Auriemma: «Napoli può riaprire tutto. Inter? Attenzione a Fiorentina e Roma»

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