Mauro Milanese ha rilasciato un'intervista radiofonica in cui ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile durata della collaborazione tra Antonio Conte e il squadra di Napoli, evidenziando che potrebbe diventare stancante nel tempo. Ha anche commentato la situazione attuale del Napoli, la corsa scudetto e il prossimo derby tra Milan e Inter.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel corso di un intervento radiofonico, Mauro Milanese ha commentato il momento del Napoli e il futuro di Antonio Conte, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e sul derby tra Milan e Inter. Secondo l’ex dirigente e calciatore, la permanenza di Conte sulla panchina azzurra non è scontata: «Darei un cinquanta e cinquanta. Sappiamo che Conte alla lunga può diventare anche logorante». Milanese ha però sottolineato come il finale di stagione possa incidere sulle scelte future: «Con i rientri di Lukaku e di altri giocatori il Napoli può chiudere bene la stagione e di conseguenza anche Conte potrebbe rimanere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milanese avverte: «Conte-Napoli alla lunga può diventare logorante»

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Sal Da Vinci: ‘Conte un guerriero, il Napoli è fede e amore. Per sempre sì può diventare un coro’”

Leggi anche: Conte perde Rrahmani: un acquisto di Manna può diventare protagonista

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milanese avverte Conte Napoli alla....

Temi più discussi: DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12! Conte perde anche Lobotka per il Torino e rilancia Gilmour: le ultime su McTominay, Anguissa e De Bruyne; Verona-Napoli, Conte avverte tutti prima della partita: Mettetevelo in testa; Gallo: Sono preoccupato per il futuro di Conte. Già so chi vince il derby di Milano; Napoli, il silenzio di Conte: 140 giorni senza conferenze stampa prima delle partite.

Milanese: Conte-Napoli alla lunga può diventare anche logoranteL'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese è stato ospite di TMW Radio, durante Maracana. Conte può rimanere al Napoli anche l'anno prossimo? Darei un cinquanta e cinquanta. Sappiamo che Conte alla ... tuttonapoli.net

Conte e il futuro al Napoli: cosa vogliono dire quelle parole dopo Verona e lo scenario più probabileLe frasi di Antonio Conte, profferite a Verona e rimbalzate a Napoli, hanno determinato, come dice il poeta, una situazione per cui attonita la città di Napoli al nunzio sta. Nunzio vobis che cosa? Co ... msn.com

Napoli e nazionale, che si incroceranno nella sosta di marzo, ma anche e soprattutto la corsa Champions. anche a 84 il calcio è questione quotidiana per Dino Zoff, l'ex azzurro che a distanza guarda il Napoli di Conte che «...sta facendo un miracolo» secondo - facebook.com facebook

Un ritorno importantissimo per il Napoli e per Conte Siete d'accordo con Matri 4-3-2-1 powered by SisalTipster, ogni lunedì di #SerieAEnilive su #DAZN x.com