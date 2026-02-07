Caos in carcere agenti picchiati dai detenuti La denuncia | Due episodi in un giorno

Due agenti della polizia penitenziaria sono stati picchiati dai detenuti nel carcere di Civitavecchia. Due aggressioni si sono verificate nello stesso giorno, venerdì 6 febbraio, portando caos e preoccupazione tra le forze dell’ordine. La situazione è stata immediatamente denunciata, e le autorità stanno valutando come gestire queste escalation.

Con una denuncia che è arrivata dall'Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia.

