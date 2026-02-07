Caos in carcere agenti picchiati dai detenuti La denuncia | Due episodi in un giorno

Da romatoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due agenti della polizia penitenziaria sono stati picchiati dai detenuti nel carcere di Civitavecchia. Due aggressioni si sono verificate nello stesso giorno, venerdì 6 febbraio, portando caos e preoccupazione tra le forze dell’ordine. La situazione è stata immediatamente denunciata, e le autorità stanno valutando come gestire queste escalation.

Caos nel carcere di Civitavecchia, con agenti della polizia penitenziaria aggrediti dai detenuti. Due gli episodi avvenuti nello stesso giorno, venerdì 6 febbraio, che hanno fatto scattare l’allarme. Con una denuncia che è arrivata dall’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Civitavecchia Polizia

Le condizioni nelle carceri italiane sono al centro di preoccupazioni riguardanti abusi e violenze.

