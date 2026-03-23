Democratizzare la bellezza si può Con Essence la quintessenza del beauty care a prezzi accessibili a tutti

Di lei non esistono foto, tutt’al più un disegno stilizzato. E già questo ci piace moltissimo, in tempi di invadenza di social e di visibilità a tutti i costi, lei Christina Oster-Daum, che meriterebbe l’Oscar della Bellezza low cost, se ne sta in disparte, lontana dai riflettori. I suoi prodotti, best seller, invece sì. Finita l’Università Christina si è chiesta: perché i cosmetici costano così tanto? Tutti hanno il diritto di coccole di bellezza. Lì è nato il mantra: „make everyone feel more beautiful“. I suoi quattro figli sono stati i primi supporter: cosa vogliono i giovanissimi. E la missione di Cosnova (alta qualità, prezzi accessibili) ha avuto successo con i due brand Essence e Catrice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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