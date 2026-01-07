Arriva The Beauty | la serie con Bella Hadid sul lato oscuro della bellezza

Essere bellissimi: cosa c’è di più importante? È la domanda che guida la trama di The Beauty, nuova serie in arrivo dal 22 gennaio su Disney Plus, il cui trailer, a un primo sguardo, assomiglia più a allo spot pubblicitario di un farmaco miracoloso. Del resto, nell’era dei Botox bar e dell’ Ozempic per dimagrire, un thriller psicologico e a tratti horror sull’ossessione per la perfezione era ciò che serviva per farci riflettere su come la bellezza sia ormai un’arma a doppio taglio: una promessa di felicità ma al tempo stesso l’inizio di un incubo. Non a caso il claim di The Beauty recita “Cosa saresti disposto a sacrificare per la perfezione?”. 🔗 Leggi su Amica.it

