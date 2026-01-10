Case a prezzi accessibili Il piano contro la crisi con 160 nuovi alloggi
L’amministrazione presenta un piano di edilizia sociale con 160 nuovi alloggi a prezzi accessibili, volto a contrastare la crisi economica. L’iniziativa prevede la valorizzazione di terreni da alienare per lo sviluppo di case a edilizia convenzionata, offrendo soluzioni abitative sostenibili e accessibili alle famiglie in difficoltà. Un intervento mirato a favorire il miglioramento delle condizioni di vita e a promuovere un equilibrio sociale più stabile.
Case a edilizia convenzionata per combattere la crisi economica. L’amministrazione punta a dare soluzione al problema con un piano di edilizia sociale che riguarda terreni da alienare per interventi di questo genere. Su questi terreni secondo i calcoli dell’amministrazione ci sono 160 appartamenti potenziali. I primi 25 potranno essere realizzati tra via San Giusto e via Romero. Gli altri sono nei terreni dell’ex Cnr. La sindaca Claudia Sereni ha messo in evidenza la necessità di rafforzare le politiche per l’abitare e di costruire soluzioni sostenibili in grado di garantire alloggi accessibili ai lavoratori, sostenendo al tempo stesso lo sviluppo economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
