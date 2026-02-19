Garlasco i legali di Andrea Sempio in procura | consegnata la relazione sullo scontrino di Vigevano

Il delitto di Garlasco resta una ferita aperta nella memoria del Paese. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia, il caso continua a riemergere tra attenzione mediatica, interrogativi e nuove verifiche. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, alcuni passaggi della vicenda continuano a far discutere. Tra questi c’è anche la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, tornato sotto la lente degli inquirenti: al centro, ancora una volta, un dettaglio che col tempo è diventato cruciale, lo scontrino del parcheggio di Vigevano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Andrea Sempio ha confermato l'autenticità dello scontrino del parcheggio di Vigevano, sostenendo di non essere stato a Garlasco la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi.

Andrea Sempio ha affermato di essere stato al parcheggio di Vigevano, ma il nodo resta lo scontrino che lo prova.

Oggi 19 febbraio la difesa di Andrea Sempio ha consegnato in Procura la sua relazione difensiva sull'autenticità dello scontrino del parcheggio di Vigevano del giorno dell'omicidio di Chiara Poggi.