E ora la sinistra si scatena. Tutto il risentimento partitico e sindacale di fazione, e l’astio ideologico sempre meno sotto traccia, trova sfogo in queste ore post responso referendario e tira fuori la “summa” della propaganda rossa declinata al lessico sindacal-politico a uso di parlamentari e affini. Archiviato lo spoglio, ecco che dal quartier generale della Cgil, si leva alto il canto del “cigno di San Lorenzo”. Con Maurizio Landini che, smessa la maschera del saggio attendista, comincia a dare fiato alle trombe, trasformando un responso referendario in “un’investitura divina”, manco fosse stato eletto presidente del Consiglio per acclamazione popolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Delirio di Landini post voto: sfratta Nordio, licenzia il governo e si candida a leader del centrosinistra. Mettersi in fila, prego…

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