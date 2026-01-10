ReferendumLandini-Centrosinistra-Anm aprono campagna no | Governo attacca Costituzione

È iniziata ufficialmente la campagna referendaria contro la riforma costituzionale approvata dal Governo, sostenuta da Landini, il centrosinistra e l’ANM. La modifica, che separa le carriere dei Magistrati, sarà sottoposta al giudizio degli elettori a marzo. La discussione si concentra sulla tutela della Costituzione e sull’impatto delle modifiche proposte, che avranno conseguenze significative sul sistema giudiziario e sulla democrazia italiana.

Roma, 10 gen. (askanews) – Si è di fatto aperta la campagna referendaria per il no alla riforma costituzionale del Governo approvata a maggioranza dal Parlamento che separa costituziolmente le carriere dei Magistrati e sulla quale gli elettori italiani saranno chiamati a marzo a esprimere il verdetto definitivo: entrata in vigore o bocciatura. I leader di Pd Cinque Stelle ed Avs Elly Schlein Giuseppe Conte Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, il delegato Anm per il referendum Carlo Federico Grosso e rappresentanti di Anpi, Acli e molte associazioni del terzo settore hanno voluto essere di persona presenti al centro congresso Cgil Frentani a Roma per l'inizio della campagna del 'Comitato Società civile per il No al referendum costituzionale' presieduto da Giovanni Bachelet e promosso e composto da numerose associazioni espressione della società civile.

